Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
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Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

05.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:27
Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 11 askeri personel şehit oldu. Şehit askeri personellerden Kırıkkaleli Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'un naaşı, törenin yapılacağı Nur Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınacak namazın ardından cenaze Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verilecek. - KIRIKKALE

Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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