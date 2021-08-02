Kırıkkaleli kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor
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Kırıkkaleli kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor

Kırıkkaleli kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi tarafından mahalle konaklarında açılan amigurumi (el örgüsü) eğitimine katılan kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından mahalle konaklarında açılan amigurumi (el örgüsü) eğitimine katılan kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında farklı mahallelere açılan eğitim programına katılan kadınların göz nuru dökerek tamamen el emeği ile yaptığı ilk ürünler ABD'ye gönderildi.

Kırıkkale Belediyesi Ev Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır, yaptığı açıklamada, ilk partide 100 bebek yolladıklarını belirtti.

Kursiyerler ise kendilerine imkan tanıyan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

Kırıkkaleli kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor
Kırıkkaleli kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor
Kırıkkaleli kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor
Kırıkkaleli kadınların ürettiği oyuncak bebekler ABD'ye gönderiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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