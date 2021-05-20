Kırıkkale Valisi Sezer, kuraklıktan etkilenen arazileri inceledi
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Kırıkkale Valisi Sezer, kuraklıktan etkilenen arazileri inceledi

Kırıkkale Valisi Sezer, kuraklıktan etkilenen arazileri inceledi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Balışeyh ve Delice ilçelerine bağlı köylerde, kuraklıktan etkilenen hububat ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Balışeyh ve Delice ilçelerine bağlı köylerde, kuraklıktan etkilenen hububat ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Balışeyh ve Delice ilçelerine bağlı İzzettin, Kargın, Büyükyağlı ve Herekli köylerinde hububat ekili arazilerde incelemelerde bulunarak, üreticilerle bir araya geldi.

Sezer, bu yıl yağışların yeterince alınamaması nedeniyle çiftçilerin büyük emek vererek ektikleri buğday ve arpaların zarar gördüğünü belirtti.

İl genelinde ön hasar tespitlerinin yapılarak raporların Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğunu aktaran Vali Sezer, "2021 yılı üretim sezonu itibarıyla ilimizin toplam ekiliş alanı 2 milyon 180 bin dekardır. Bu ekiliş alanları içerisinde 1 milyon 474 bin 437 dekar alanda ise hububat ekili olup, yapılan çalışmalar neticesinde bu alanın ne kadarlık kısmının kuraklıktan etkilendiğinin çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca ilimizde 450 bin dekar nohut ekiliş alanı bulunmakta olup, yapılan çalışmalarda henüz bir kuraklık hasarı tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Valisi Sezer, kuraklıktan etkilenen arazileri inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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