Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kadir Ayyıldız idaresindeki 06 ADT 846 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde önünde seyreden Reşat Nas'ın kullandığı (28) 06 KMJ 23 plakalı otomobile, bu araç da önünde seyreden Cemal Kaçıran idaresindeki 41 EV 836 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Nas ve Nurdan Gümüş (27) ile Elif Gülten Kaçıran (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızılırmak Mahallesi 86. Sokak'taki kazada ise Saliha Demirhan'ın kullandığı 71 AAV 045 plakalı otomobil ile Mehmet Kaçar idaresindeki 71 ACE 329 kamyonet çarpıştı.

Kazada, Rümaysa Ünal (12), Safiye Sümeyye Araz (14), Şüheda Şeyda Demirhan (10) ve Yetiş Taşçı (15) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Arda Güler Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 21:15:27. #1.16#

title