Kırıkkale'de yıldırım isabet eden düğün salonunun elektrik panosu patladı
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Kırıkkale'de yıldırım isabet eden düğün salonunun elektrik panosu patladı

Kırıkkale'de yıldırım isabet eden düğün salonunun elektrik panosu patladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yıldırımın isabet etmesi sonucu, düğün salonunun elektrik panosu patladı.

Kırıkkale'de yıldırımın isabet etmesi sonucu, düğün salonunun elektrik panosu patladı.

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, Bağlarbaşı Mahallesi Dr. Ahmet Ay Caddesi'ndeki bir düğün salonunun elektrik panosuna yıldırım isabet etti.

Patlayan elektrik panosunda çıkan yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü, elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri, incelemede bulundu.

Yangına müdahale eden iş yeri çalışanı Yasin Kepir, gazetecilere, elektrik panosuna yıldırım düşmesinin ardından tellerin birbirine temas ettiğini söyledi.

Daha sonra panoda patlama meydana geldiğini ve elektrik tesisatının zarar gördüğünü anlatan Kepir, müdahale ettikleri yangını söndürdüklerini belirtti.

Kırıkkale'de yıldırım isabet eden düğün salonunun elektrik panosu patladı
Kırıkkale'de yıldırım isabet eden düğün salonunun elektrik panosu patladı
Kırıkkale'de yıldırım isabet eden düğün salonunun elektrik panosu patladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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