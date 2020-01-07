Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları
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Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları

Kırıkkale'de, Belediyeler Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantısında sözleşmeli olarak görev yapan personellerinin 2020 ücreti belirlendi.

07.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:39
Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları

'de, Belediyeler Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantısında sözleşmeli olarak görev yapan personellerinin 2020 ücreti belirlendi.


Kırıkkale Belediye Meclis Salonundaki düzenlenen Katı Atık Birliği toplantısı, Meclis Başkan vekili Mutlu Başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddeleri arasında yer alan 2020 yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi oy birliği ile üyelerce kabul edildi.


Meclis Başkan vekili Hafize Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sözleşmeli personellerin ücretleri oy birliğiyle üyelerce kabul edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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