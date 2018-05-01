Kırıkkale'de Uçurtma Şenliği

Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Karaahmetli Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda konuşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Neslihan Akdemir, uçurtma şenliğinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğunu vurgulayan Akdemir, "Şenliğimize 58 öğrenci ile 11 personelimiz katıldı. Çocuklarımıza yemek ikramında bulunduk. Sonrasında ise uçurtmalarımızı dağıtarak uçurduk. Çok eğlenceli geçti. Bütün çocuklarımız memnun kaldı. Amacımız tabiatı korumanın değerini anlamaları, çevre sevgisinin önemli olduğunu vurgulamaktır." diye konuştu.