Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Faik Öztürk idaresindeki 68 AAH 215 plakalı otomobil ile Uğurcan Uzundülger kontrolündeki 71 ET 088 plakalı otomobil Kırıkkale-Kayseri kara yolu Arpalık Çukuru mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Uzundülger ile Yakup Can Döven ve Ömer Can Örtücü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

