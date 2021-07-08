KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
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KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı.

İddiaya göre, Zafer Caddesi'ndeki Kırıkkale Belediyesi Kızılkanat İş Merkezi'nin önünde M.K. ile M.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. tabancayla M.B'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki bacağından da yaralanan M.B, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE - Silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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