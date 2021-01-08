Kırıkkale'de seyir halindeki 2 araçta çıkan yangın hasara neden oldu
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil ve hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil ve hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlhan Baykal'ın idaresindeki 71 DD 112 plakalı otomobilin, Menderes Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Esnafın da müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
Bahşılı ilçesinde ise Coşkun Ülker'in kullandığı 71 ANN 881 plakalı hafif ticari aracın, Kızılırmak Köprüsü üzerinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sırasında köprüyü trafiğe kapatan polis ekipleri, aracın kaldırılmasıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen