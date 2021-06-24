KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
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KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de şehit anneleri, Mehmetçikle bir araya geldi.

Kırıkkale'de şehit anneleri, Mehmetçikle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Müzeyyen Özhavzalı sorumluluğundaki Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği ile Kırıkkale Üniversitesinden 22 gönüllü akademisyen tarafından şehit ailelerine yönelik sosyal projeler yürütülüyor. İl Jandarma Komutanlığı da bu etkinliklere destek veriyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen'in desteğiyle Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğince Obaköy mesire alanındaki Kızılırmak Şehit ve Gaziler Yaşayan Kültür Sanat Müzesi'nde "Mehmetçik ve Şehit Anneleri Kavuşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit annelerinin evlat hasretini bir nebze olsun dindirmek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte şehit anneleriyle yakından ilgilenen Mehmetçikler, onlarla sohbet ederek, evlat hasretlerini dindirmeye çalıştı. Etkinlikte bazı şehit anneleri duygusal anlar yaşadı.

KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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