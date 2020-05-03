Kırıkkale'de sağanak yağış sonrasında ekili tarım alanları ve yollar sular altında kaldı
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Kırıkkale'de sağanak yağış sonrasında ekili tarım alanları ve yollar sular altında kaldı

Kırıkkale'de sağanak yağış sonrasında ekili tarım alanları ve yollar sular altında kaldı
03.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:41

Kırıkkale'de sağanak yağış sonrasında ekili tarım alanları ve yollar sular altında kaldı Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yollar ve ekili tarım arazileri sular içerisinde kaldı.

Kırıkkale'de sağanak yağış sonrasında ekili tarım alanları ve yollar sular altında kaldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yollar ve ekili tarım arazileri sular içerisinde kaldı.

Kırıkkale'de son iki gündür etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Dün akşamüzeri şiddetini artıran yağış sonrasında Balışeyh ilçesinde bazı köylerde hayat durma noktasına geldi. İlçeye bağlı Hıdırşeyh köyünde bulunan nohut tarlaları ve diğer tarım arazileri, şiddetli sağanak yağış sonrasında sular altında kaldı. Bir vatandaşın cep telefonu tarafından çekilen görüntülerde, yağış sonrasında bazı alanlarda suların yükseldiği ve taşkınlara sebep olduğu görüldü. Dolu yağışının da zaman zaman etkisini gösterdiği köyde, bazı yollar da sular ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

Sel nedeni ile tarım arazileri de büyük zarar görürken Kırıkkale Valiliği de vatandaşları Mayıs ayının ilk haftasında şiddetli yağış konusunda uyarmıştı.

Kırıkkale'de sağanak yağış sonrasında ekili tarım alanları ve yollar sular altında kaldı

Kaynak: İHA

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