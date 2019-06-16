KIRIKKALE'DE SAĞANAK TAŞKINA NEDEN OLDU

KIRIKKALE'de, etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağının taşmasına neden oldu. Bir anda yükselen sel sularına otomobil içerisindeyken yakalanan aile, mahallelinin yardımıyla kurtarıldı.

Kırıkkale genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, şehirde sel ve taşkınlara neden oldu. Kent merkezinde bulunan Bahçelievler ile Yuva Mahallelerinin arasından geçen dere yatağı, sel sularının birikmesiyle taştı. Otomobille düğünden dönerken yükselen sel suyunun arasında kalan aynı aileden 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla sele kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Sulakyurt ilçesinde ise elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Elektriksiz kalan ilçede, sağanak nedeniyle 3 evi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaş, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA