Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
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Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı

Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taşarken tarım arazileri sular altında kaldı.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taşarken tarım arazileri sular altında kaldı.

Kırıkkale'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak, birçok yerde su birikintilerine neden oldu. Duruma hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çareyi saçak altlarında aradı.

Kent genelindeki etkili yağış nedeniyle merkeze bağlı Ahılı köyündeki dere de taştı. Taşkın sonrasında oluşan sel suları, dereye yakın alanlardaki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Taşan dereler nedeniyle bazı evlerde hasar oluşurken yollar tahrip oldu. Bazı köprülerin de yıkıldığı bölgede sel suları, bazı ağaçları da kökünden sökerek sürükledi.

"Selin zararı çok büyük oldu"

Yağış esnasında iş yerinde olduğunu ve arkadaşlarının araması üzerine bahçesine geldiğini anlatan Zafer Ölmez, "İş yerindeydik. Arkadaşların telefon açmasıyla buraya geldik ve selin şiddetinin yüksek olduğunu gördük. Aşağılarda daha fazla zarar vermiş. Yukarıdaki evleri sular basmış. Selin zararı çok büyük oldu. Arkadaşların evlerine girmiş, avlu duvarlarını yıkmış. Sonradan yapılan köprüler yıkıldı. Benim hasarım daha büyük olabilirdi fakat dedelerimizin yaptıkları setler evimi kurtarmış. Zarar var ama yine de buna şükür. Ama diğer komşularımın çok büyük zararları var" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışlı hava yarından itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı
Kırıkkale'de sağanak dereleri taşırdı, baskınlara yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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