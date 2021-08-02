Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de bir apartmanın 6. katındaki dairede buz dolabının patlaması sonucu yangın çıktı.

Kırıkkale'de bir apartmanın 6. katındaki dairede buz dolabının patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiyeyi beklemeden kapıyı kırarak yangına müdahale eden 2 komşu dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi'ndeki Bülbül Sitesi'nde bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rengin Kosif'e ait bir apartman dairesinde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Patlama sesini duyan apartman sakinleri de itfaiyeyi beklemeden evin kapısını kırarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyünce dumandan zehirlenen komşulardan Hasan Önal (39) ve Ömer Çelik (28) ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanı tahliye etti. Doğalgaz vanalarını kapatarak tedbir aldı.

2 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, apartmanın 6. katına itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak pencereden yangına müdahale etti. Ekipler içeri girerek odalara sıçrayan alevleri kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen itfaiye eri Metin Eroğlu (47) ve Sait Erkoç (35, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Apartman dairesinde çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Tamamen kontrol altına alındıktan sonra da soğutma çalışmaları yapıldı. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi edilen 2 itfaiye eri ile 2 kişinin de sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

"CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Evde tek yaşayan Rengin Kosif, "Saat 3 gibi bir telefon geldi apartman görevlimizden. 'Hocam eviniz yanıyor hemen gelin' şeklinde. Hemen siteye geldim dumanların çıktığını gördüm. Geldiğimde itfaiye de buradaydı. Hemen müdahale edilmiş. Can kaybı yok o yüzden içim çok rahat. Komşularımda bir şey yok. İtfaiye erlerinde bir şey yok. Can kaybının olmaması sevindirici, hepimize geçmiş olsun" dedi.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, '(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Haydar Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 19:17:57. #1.14#

title