Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi
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Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi

16.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:02

Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildiKIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde parkın çevresindeki 30 çam ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde parkın çevresindeki 30 çam ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

İlçe merkezinde bulunan Gazi İsmail Erkoç Parkını çevreleyen 30 çam ağacı, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Sabah parkı temizlerken durumu fark eden belediye temizlik görevlileri, polis ve diğer belediye ekiplerine haber verdi. Belediye görevlileriyle birlikte inceleme yapan polis, tutanak tuttu. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da parkta inceleme yaptı. Yapılan incelemede 30 çam ağacının kesildiği belirlendi.

Yahşihan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Onur Kuyucu, ağaçların gece saatlerinde bilinçli şekilde kesildiğinin belirlendiğini söyleyerek, şöyle dedi:

"Koparma, kırılma yok. Yaklaşık 30 tane ağacımız kesilmiş. Bu park yeni yaptığımız bir park. Yahşihan Belediyesi olarak, başkanlığımızın öncülüğünde biz ilçemizi yeşillendirmeye, yatırım yapmaya ve hizmet etmeye çalışırken, ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz bu olay bizleri çok üzdü. Neye dayanarak böyle bir şey yapıyorlar; siyasi mi şahsi mi? Bilinmeyen bir şey. Yahşihan Belediyesi olarak bu olayı kınıyoruz. Bununla ilgili emniyete ifademizi verdik. Soruşturma başlatıldı. Tutanaklarımızı tuttuk. Emniyetten gelecek sonucu bekleyeceğiz. Şüphelendiğimiz kimse yok; ama yapılan şey içler acısı bir şey. Bu ağaçlar kolay yetişmiyor."

Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi
Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi
Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi
Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi
Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi
Kırıkkale'de parktaki 30 ağaç kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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