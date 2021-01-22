Kırıkkale'de otomobille taksi çarpıştı: 4 yaralı
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Kırıkkale'de otomobille taksi çarpıştı: 4 yaralı

22.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:21
Kırıkkale'de otomobille taksi çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Ahmet Özkan idaresindeki 71 T 0106 plakalı taksi ile Salih Sağlam'ın kullandığı 20 NP 736 plakalı otomobil, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde çarpıştı.

Sürücüler ile takside bulunan Dilber Özkan ve 4 yaşındaki Halil Ege Özkan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anını, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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