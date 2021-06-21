Kırıkkale'de MKE'nin yapısını değiştirecek yasa teklifine tepki

Kırıkkale'de, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'in şirketleşmesine yönelik yasa teklifi protesto edildi.

Kırıkkale'de, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'in şirketleşmesine yönelik yasa teklifi protesto edildi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Makine ve Kimya Endüstrisinin anonim şirket olması hakkında kanun teklifi, hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunuldu. Kurumun yeniden yapılandırılmasının istenmesine yönelik teklifin ardından pek çok kesimden tepki geldi.

Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri de MKE'nin yapısının değiştirilmesine yönelik hazırlanan teklifi protesto etti. MKE Lojmanları önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Mikail Başer, "Makina Kimya Endüstrisi Kurumu; anonim şirketi haline dönüştürülecek. Şirket sermayesinin tamamı hazineden karşılanacak, ancak tüm kanunlardan ve denetim mekanizmalarından muaf tutulacak. Ayrıca devletin, kamudaki istihdam kanunlarının tamamı yok sayılarak, iş kanuna göre personel istihdam edilecek. Sanki bu kurumda şu anda iş kanunuyla çalışan 2 bin 900 işçi yokmuş gibi. Planlanan değişiklikle; özel hukuk hükümlerine geçirilmesi planlanıp, mevcut statü tamamen kaldırılarak, ilerde özelleştirmeye zemin hazırlanmakta ve çalışanları belirsizliğe ve güvencesizliğe itmektedir. Bunun da amirinden memuruna, hizmetlisinden işçisine varana kadar büyük bir hak kaybı oluşturacağı aşikardır" dedi.

"Geleceğimizin teminatı olan MKE'ye sahip çıkılmalıdır"

Taslağın kanunlaşmadan önce düzeltilmesi gereken eksiklerinin bulunduğunu aktaran Başer, kendi taleplerini de iletti. Başer, "Personelin kurum bünyesinde kalması ve statüsünü devamı tartışmaya açık değildir. Mart ayında yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarının biran önce açıklanması gerekmektedir. Gitmek veya kalmak isteyen personelin bu hakkı mutlaka verilmelidir. Aralık ve ocak ayında lojmana taşınan ve borçlanan personelin durumu netleştirilmelidir. Yardımcı Hizmetler Sınıfına atanan eski güvenlik görevlilerinin, Genel İdari Hizmetler Sınıfına memur pozisyonunda atanması hak kaybının önlenmesi açısından elzemdir. Unvan Değişikliği Sınavlarının en kısa sürede yapılması, mağduriyetlere son verilmesi şarttır ve hepsinden önemlisi geleceğimizin teminatı olan MKE'ye sahip çıkılmalıdır. MKE bu milletindir" ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı