Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı
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Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı

Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının sonlarında lapa lapa kar yağdı.

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Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının sonlarında lapa lapa kar yağdı.

Meteorolojinin Kırıkkale için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı, kentte bugün de öğleden sonra yeniden etkili oldu. Bu sabah başlayan yağmur yağışı, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın gündüz 3, gece eksi 6'ya kadar düştüğü kentte lapa lapa kar yağdı. İri tanelerle düşen kar yağışını gören vatandaşlar, bu anları hayranlıkla izledi. Çoğu vatandaşın yağışa hazırlıklı olduğu görülürken akıllara da "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü geldi.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı
Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı
Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı
Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı
Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı
Kırıkkale'de lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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