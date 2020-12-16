KIRIKKALE - Kovid-19'u yenen 113 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
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KIRIKKALE - Kovid-19'u yenen 113 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

16.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:21

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinden yapılan açıklamada, Sınırlıoğlu'nun bir süre önce halsizlik ve solunum şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Sınırlıoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, hastanın tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğu ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Opr. Dr. Yusuf Albayrak da geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Arzu Sınırlıoğlu'nun diğer hastalara umut ışığı olduğunu kaydetti.

KIRIKKALE - Kovid-19'u yenen 113 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
KIRIKKALE - Kovid-19'u yenen 113 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
KIRIKKALE - Kovid-19'u yenen 113 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
KIRIKKALE - Kovid-19'u yenen 113 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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