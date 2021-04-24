Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza verildi.