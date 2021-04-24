Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza verildi.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 10 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye, 6 bin 250'şer liradan 62 bin 500 lira ceza uyguladı.

İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Ömer Ali Ünal Karaman Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 11:14:31. #1.16#

title