Son dakika haber... KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza yazıldı.