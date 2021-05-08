Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı
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Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin 500 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin 500 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir dernekte oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Derneğe giden ekipler, içeridekilerin kapıyı açmaması üzerine bir süre bekledi.

Kapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, bazı kişilerin kapının arkasına saklandığını tespit etti.

Okey oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250'şer liradan 87 bin 500 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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