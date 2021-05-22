Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru İlhan Öztürk'ün, cenazesi toprağa verildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru İlhan Öztürk'ün, cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir Yüksek İhtisas Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Öztürk, dün hayatını kaybetti.

Sağlık memuru Öztürk için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, hastane idarecileri ve çalışanları ile yakınlarının katıldığı törende Öztürk için dua edildi, helallik istendi.

Öztürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde defnedildi.

Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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