Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı - Haberler
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsünün dereye düştüğü kazada, hafif yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsünün dereye düştüğü kazada, hafif yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi 2318. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Pekdoğan idaresindeki 71 M 0115 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları da kırarak dereye düştü. Minibüste bulunan 2 yolcu, vatandaşların yardımıyla yara almadan çıkarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün bacağı ise araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri minibüsün aküsünü sökerek tedbir aldı.

Kaza anını gören Ahmet Arı, "Ben aşağıdan geliyordum. Karşıdan da dolmuş geliyordu. Bir baktım bir anda dereye uçtuğunu gördüm. Hemen geldim. Kimse yoktu zaten hemen müdahale ettim. Baktım içeride arkadaş var. Sadece ayağı sıkışmıştı. Hemen polislere itfaiyeye haber verdik. Geldiler hemen müdahale ettiler" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: 1 yaralı

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