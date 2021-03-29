KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Talat Ünver - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.K. (64) idaresindeki 71 FF 161 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Sanayi Kavşağı'nda S.Z'nin kullandığı 71 KA 866 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö. (52) ve B.U. yaralandı.

Araçta sıkışan M.K. itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

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