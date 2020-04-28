Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı
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Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı

Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükafşar ile Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köylerinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı
28.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:07

Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükafşar ile Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köylerinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07/04/2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince 08.04.2020 tarihi itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilen ilçemize bağlı Büyükafşar Köyünün karantina süresi 28.04.2020 tarihi saat 00: 00 itibariyle sona ermiştir" denildi.

Şehir dışından gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında 700 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları 8 Nisan tarihi itibariyle kapatılmıştı.

Öte yandan 11 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınan Keskin'in Dağsolaklısı köyünde de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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