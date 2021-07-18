Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 633'üncü Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E. ve E.B. birbirlerine tabancayla toplam 14 el ateş açarak olay yerinden araçla kaçtı. Olayda, E. E. ve O. E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.Bekçilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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