KIRIKKALE - Gürültü kirliliğini önlemek için kampanya başlatıldı - Haberler
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KIRIKKALE - Gürültü kirliliğini önlemek için kampanya başlatıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce trafikte gürültü kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" kampanyası kapsamında sürücüler uyarıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce trafikte gürültü kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" kampanyası kapsamında sürücüler uyarıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle gökyüzüne 71 balon bıraktı.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, durdurulan araçların sürücülerine korna kullanmamaları konusunda uyarıda bulunarak broşür verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir şehrin medeniyet seviyesinin sessizlikle de ölçüldüğünü söyledi.

Dünyadaki medeni şehirlere baktıklarında insanların birbirini rahatsız etmemeye özen gösterdiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de gürültü çok büyük bir problem değil ama bunu daha iyi bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bazı meslek mensupları gece çalışıp gündüz dinleniyor. Hastası, istirahat etmek zorunda olanlarımız var. Hastanelerimiz bu konuda çok hassas yerler. Yine bir yerde matem olabilir. Bu nedenle bir şehirde ne kadar az gürültü olursa başkası o kadar az rahatsız ediliyor demektir. Kırıkkale'de emniyetimiz vasıtasıyla böyle bir kampanya başlattık. Bununla beraber belediyemizin katsıyla emniyete sessiz elektrikli bir bisiklet kazandırdık. Dar yollarda sessiz bir şekilde insanları rahatsız etmeden arkadaşlarımız olay yerine veya görev yerine çok daha hızlı ve sessiz bir şekilde ulaşmış olacak."

Belediye Başkanı Saygılı da ellerinden gelen gayretle gürültü kirliliğine engel olmak için çalışacaklarını belirterek, bu konuda basın mensuplarının da desteğini beklediklerini kaydetti.

KIRIKKALE - Gürültü kirliliğini önlemek için kampanya başlatıldı

KIRIKKALE - Gürültü kirliliğini önlemek için kampanya başlatıldı

KIRIKKALE - Gürültü kirliliğini önlemek için kampanya başlatıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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