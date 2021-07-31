Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı
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Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Talat Ünver - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir düğünde davul çalan Ümüt Cöke, silahlarla rastgele açılan ateş sonucu bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Cöke, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

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