Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
23.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:40
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasbi Çiçek (29), idaresindeki 23 ABN 668 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver