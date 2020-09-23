Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:40
Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasbi Çiçek (29), idaresindeki 23 ABN 668 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

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