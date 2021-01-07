Kırıkkale'de çiftçinin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
07.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:24
Keskin ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Keskin ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Barakobası köyünde ayağından yara almış şahini fark eden bir çiftçi, hayvanı Keskin Belediyesine getirdi.
Belediyenin veteriner hekimi tarafından muayene edilen şahin, tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.
Belediye Başkanı Dede Yıldırım, hayvansever vatandaşa örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, doğadaki hayvanları korumaları gerektiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver