Kırıkkale'de bir muhtar mahallelinin yardımına koşuyor
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Kırıkkale, Güncel

Kırıkkale'de bir muhtar mahallelinin yardımına koşuyor

Kırıkkale'de bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götürüyor.

29.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:57
Kırıkkale'de bir muhtar mahallelinin yardımına koşuyor

Kırıkkale'de bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götürüyor.

Kimeski Mahallesi Muhtarı Osman Altun, sabah ilk iş olarak evden çıkamayan yaşlı vatandaşların ekmeklerini alarak evlerine teslim ediyor. Daha sonra yaşlılardan aldığı ihtiyaç listesini çarşıya gelerek temin eden Altun, bunları tek tek sahiplerine dağıtıyor.

Muhtar Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin duyurulmasının hemen ardından mahalledeki caminin imamı ve okulun müdürüyle koordinasyon sağladıklarını söyledi.

İlk olarak mahallede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların tespitini yaptıklarını anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Bismillah diyerek yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermeye başladık. İşimiz gönül işi, hayır işidir. İlk iş olarak sabahları 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ekmeklerini kendi imkanlarımızla evlerine teslim ediyoruz. Erzak ihtiyacı olanların erzaklarını teslim ediyoruz." dedi.

Periyodik olarak vatandaşları telefonla aradığını, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğunu dile getiren Altun, "Ona göre çalışmalarımıza aralıksız, yılmadan devam ediyoruz. Amcalarımızın, teyzelerimizin genellikle elektrik ve su faturası yatırma, maaş çekme, ilaçlarını alamama ya da 'bugün benim doktora gitmem gerekiyordu' gibi istekleri oluyor. Biz gerekli kamu kurumları ile irtibatlarımızı sağladık. Aile Hekimliklerinden ilaçlarını yazdırıp kendilerine teslim edip hayır dualarını alıyoruz." diye konuştu.

Altun, yetkililerin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Ahmet Koç, "Muhabbet kuşumun yemini, meyvemi ve un ihtiyacımı getirdiler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah bu belayı başımızdan bir an önce defetsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini 74 yaşındaki Abdurrahman Çağan da uygulamadan çok memnun olduğunu belirterek, "Dışarı çıksak bir türlü, çıkmasak başka türlü. Bu salgın hepimizin sorunu, sadece birimizin değil. Kimse hastalanmasın, kimse kimseye hastalık bulaştırmasın. Muhtarımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Canan Yapak ise 73 yaşında olup Ankara'da tedavi gördüğünü, tedbirler neticesinde tedavisini ertelediğini belirterek "Allah razı olsun muhtarımız her şeyimizle ilgileniyor. Bir sıkıntımız yok. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım ancak çoğu kişi bunu önemsemiyor. Aslında önemsemeleri lazım. Evlerinde otursunlar ve kurallara uysunlar." diye konuştu.

Kırıkkale'de bir muhtar mahallelinin yardımına koşuyor

Kaynak: AA

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Kırıkkale'de bir muhtar mahallelinin yardımına koşuyor

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