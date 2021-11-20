KIRIKKALE - Metruk inşaatta bir kişi ölü olarak bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişinin, metruk inşatta cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir vatandaş, metruk inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Işık (32) olduğu tespit edildi.

Ayrıca, cesedin yanında boş kolonya şişeleri bulundu.

Işık'ın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.