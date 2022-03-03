Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmail E. (66) idaresindeki 71 DU 912 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki eşi Güllü E. (64) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.