Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmail E. (66) idaresindeki 71 DU 912 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki eşi Güllü E. (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Hasandede, Otomobil, Kayseri, Güncel, Haberler

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