Kırıkkale'de ayrı yaşadığı imam nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'de ayrı yaşadığı imam nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de ayrı yaşadığı imam nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, kaçan zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, kaçan zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, İ.B, Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokak'ta annesinin yanında kalan imam nikahlı eşi G.T.Ş. ile konuşmaya gitti.

İ.B, bir süre sonra sokakta tartıştığı G.T.Ş'yi yanında getirdiği bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Sokaktaki bağrışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise Çalılıöz Mahallesi'nde suç aletiyle yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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