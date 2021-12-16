Kırıkkale'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı - Haberler
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Kırıkkale'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Kırıkkale'de
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun spor salonundaki fuarın açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Din Öğretimi Şube Müdürü Dursun Karakuş, Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Abidin Karazöhreoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Aygün ve davetliler öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri incelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okul müdürü Deniz Bölge, TÜBİTAK Bilim Fuarı'ndaki eserlerin tamamının danışman öğretmenlerin gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlandığını belirtti.

Bölge, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kırıkkale'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Kırıkkale'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Kırıkkale'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Kırıkkale'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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