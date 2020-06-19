Kırıkkale Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor Kırıkkale Belediyesi, program dahilinde mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi, program dahilinde mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla tüm birimler çalışmalar kapmasında ilaçlama ve gıda denetiminin yanı sıra Kurtuluş Mahallesi, Ahılı Caddesi Temizlik çalışmaları Hüseyin Kahya Mahallesi, Rauf Denktaş Bulvarı Altyapı çalışması Kalatepe Mahallesi, Yıkama çalışması asfalt çalışmaları ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Belirlenen program dahilinde mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışmaların 24 saat devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece, gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleniyi yapıyoruz" ifadelerini kulandı

Vatandaşlar da Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çalışma ekibini yaptıkları çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA