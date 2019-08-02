Kırıkhan'da, 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırıkhan'da, 10 kaçak göçmen yakalandı

SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 10 kaçak göçmen, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalandı.

2.08.2019 16:35
Kırıkhan'da, 10 kaçak göçmen yakalandı
SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 10 kaçak göçmen, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalandı. 
Kırıkhan'a bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 2 sürücüyü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giren 10 Suriyeli tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücüler Muhammed El Halif ve Suriyeli İbrahim Beyk gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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