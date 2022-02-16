Kırık ayağıyla personelini yalnız bırakmadı

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, ayak bileğinin kırık olmasına rağmen emekliye ayrılan personelinin vefasına katıldı.

Başkan Temel, geçtiğimiz haftalarda etkili kar yağışı sonrasında buzlanan zemine ayağı kayarak yere düşmüştü. Ayak bileği kırılan ve istirahat yapan Temel, 25 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan personeli Bülent Hiçyılmaz'ın veda törenini kaçırmadı.

Temel, kırık ayak bileğiyle katıldığı vedada Hiçyılmaz'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekküre etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika