Kırgızistan'dan Türkiye'ye Yatırım Çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türk yatırımcısını Kırgızistan'a davet etti.

Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti çerçevesinde düzenlenen Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'a ziyareti için teşekkür eden Ceenbekov, "Sizin ziyaretiniz Türk yatırımcısını umutlandırdı. Bu foruma, gerçek emekleriyle kazanarak ülkelerinin kalkınmasına büyük katkı sağlayanlar katılıyor." dedi.

Kırgızistan Türkiye İş Forumu'nun iki ülke ekonomisinin kalkınmasına vesile olacağına inandığını söyleyen Ceenbekov, "Kırgızistan ve Türkiye arasında güven ortamı mevcut. İkili ilişkilerimiz çok güzel gelişiyor" diye konuştu.

Ceenbekov, Kırgızistan'da yüzlerce projeye imza atan Türk iş adamlarının, 1995 yılından bu yana ülkesinde 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını vurguladı.

Kırgızistan'ın Türkiye'ye ihracatını artırmak istediğine işaret eden Ceenbekov, "Türkiye'ye ekolojik tarım ürünleri ihraç etme arzusundayız" ifadesini kullandı.

Türk yatırımcısını Kırgızistan'da hafif sanayi ve turizm sektörüne davet eden Ceenbekov, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 356 milyon dolara yaklaştı. Ticaret hacmimiz son 25 yılda yüzde 18 arttı. Potansiyelimizin tamamını kullanmıyoruz. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz." dedi.

Ceenbekov, Kırgızistan'da çok güzel yatırım ortamı sağladıklarını belirterek "İş kurmak üç gün alıyor. Vergilendirme komşu ülkelerimize göre hayli düşük seviyede. Gelir vergisi yüzde 10. KDV yüzde 12. Kar vergisi yüzde 10." diye konuştu.