Son dakika haberi... Kırgızistan'da salgın nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı
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Son dakika haberi... Kırgızistan'da salgın nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı

01.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:10

Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 18 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmesinin ardından başkent Bişkek'te kapatılan sinema salonları yeniden açıldı.

Kırgızistan'da 18 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmesinin ardından başkent Bişkek'te kapatılan sinema salonları yeniden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sinema salonları, ziyaretçinin oturduğu koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak şekilde satışlar yapılarak bugün itibarıyla kapılarını misafirlerine tekrar açtı.

Tüm sosyal alanlarda olduğu gibi sinema salonlarında da maske takma zorunluluğu ve ateş ölçümü uygulanırken, gişeden salona kadar her adımda hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun uyarı yazıları yerleştirildi.

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Salgın dolayısıyla sinema salonunda alınan tedbirleri AA muhabirine anlatan Bişkek Ala-Too Sinema Baş Mühendisi Ernisbek Tekebayev, "Mart ayından beri kapalıydık. Allah'a şükür bugün yeniden kapıları açtık. Çalışanların hepsi çok sevinçli. Hükümetin koyduğu tedbirleri yerine getirmek zorundayız." dedi.

Film izlemek için gelen ilk ziyaretçi Lina Kul?anova, sinema salonlarının açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Bu yılki ilk film için geldim. Çok sevinçliyim. Çünkü sinema bana büyük bir motivasyon veriyor. Gelecekte kameraman olmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Merkezi konumda yer alan Ala-Too sinema binasının dış cephe duvarlarında 12 Mart tarihli filmlerin afişlerinin hala asılı kaldığı görüldü.

Kırgızistan'da tespit edilen günlük Kovid-19 vaka sayısı son bir hafta içinde 500'ün altına indi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün 371 yeni vaka tespit edildi, 562 hasta iyileşti, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı 18 Mart tarihinden bu yana, 73 bin 178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 64 bin 711 hasta taburcu edildi ve 1275 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 6 bin 401 hastanın hastane ve evlerinde tedavisi sürüyor.

Son dakika haberi... Kırgızistan'da salgın nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı
Son dakika haberi... Kırgızistan'da salgın nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı
Son dakika haberi... Kırgızistan'da salgın nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı
Son dakika haberi... Kırgızistan'da salgın nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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