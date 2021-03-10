Kırgızistan'da İslam Akademisi'nin temel atma töreni düzenlendi

Kırgızistan'ın Tokmok şehrinde kurulması planlanan İslam Akademisi'nin temel atma töreni düzenlendi.

Kırgızistan'da yüksek lisans ve doktora programları aracılığıyla dini araştırmalar ve dini konularda ileri çalışmaların dahil edilmesiyle İslam Akademisi inşa edilecek. Çüy bölgesine bağlı Tokmok şehrinde kurulması planlanan Akademinin temel atma töreni düzenlendi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Zayed bin Sultan Al Nahyan ve İnsani Yardım Vakfı Genel Müdürü Hamad Salem Cardous Al Ameri ile görüştü.

Görüşmede, Vakfın Kırgızistan'daki faaliyetlerinin yanı sıra eğitim sektörü dahil olmak üzere ortak işbirliği konuları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Caparov, Vakfın ülkedeki sosyal ve altyapı projelerinin uygulanmasına yönelik faaliyetlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Caparov, son zamanlarda İslam'ın parlak fikirlerinin arkasına saklanan çeşitli hareketlerin günümüzde dünyanın birçok ülkesi için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, akademik düzeyde dini eğitim ve öğretimin kalitesinin iyileştirilmesi bu tehdidin önlenmesine yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca dini eğitimin Kırgızistan için de güncel konu olduğuna dikkat çeken Caparov, bunun çözümünün karmaşık önlemler almayı gerektireceğini açıkladı.

Al Ameri ise görüşmede, İslam Akademisi hakkında bilgi vererek, akademi için Tokmok şehrinde 2 hektarlık bir arsa tahsis edildiğini belirtti.

Kırgızistan Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Almazbek Beyşenaliyev'in de Al Nahyan ve Genel Müdürü Al Ameri ile bir araya geldiği, görüşmede Kırgızistan ile BAE'nin eğitim ve bilim alanında işbirliği konusunda anlaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Eğitim Bakanı Beyşenaliyev, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ulukbek Karmışakov, Kırgızistan'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Abdulatif Cumabayev ve Al Ameri'nin başkanlığındaki heyetin temel atma törenine katıldığı bildirildi.

İslam Akademisi, yüksek lisans ve doktora programlarında 150, eğitim ve ileri eğitim kurslarında ise 50 kadar öğrenci olmak üzere 200 öğrenciyi eğitim verecek. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı