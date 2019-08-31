Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı

31.08.2019 20:21

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan Bişkek Belediye Başkanlığı, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümü dolayısıyla başkent merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Ala-Too Meydanı'nda kurulan büyük sahnede, Kırgızistan tarihinde devlete ve topluma hizmetleriyle öne çıkan şahsiyetlerin, devlet adamlarına ve halkına yaptığı nasihatları tiyatro gösterisiyle tekrar canlandırıldı.

Halka sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, başkentteki etkinlikleri başlattı.

Kırgızistan'ın milli marşıyla başlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammekalıy Abılgaziyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Aynaş Tokbayeva, Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Düyşenbiyev, Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, kabine üyeleri, milletvekilleri, diplomatlar, yabancı ülkelerin misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırgızistan halkının bağımsızlık gününü kutlayarak "Bağımsızlık yüzyıllardır nesillerin emeğiyle ve gözyaşıyla elde edildi. Nice insanımız kurban edildi. Bağımsızlık bize ata babalarımızdan kaldı. Bağımsızlığımızı korumalıyız. Devletin, iktidarın ve bağımsızlığın gerçek sahibi halktır." dedi.

Askeri Bando Takımı tarafından yapılan müzik ziyafeti ilgi ve coşkuyla izlendi.

Program, gençlik gruplarının dans gösterileri ve vatan ve dil konulu şarkıların söylendiği konserle devam etti.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş ve 31 Ağustos "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA