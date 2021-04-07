Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 11 yıl önce güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için anma törenleri düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 11 yıl önce güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için anma törenleri düzenlendi.

Tarihe "7 Nisan Halk Devrimi" olarak geçen olaylarda yaşamını yitirenlerin kabirlerinin yer aldığı Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi ile Ala-Too Meydanı'ndaki siyah beyaz anıtın önünde düzenlenen törenlere, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov, geçici Yüksek Mahkeme Başkanı Nurgül Bakirova ve eski cumhurbaşkanları Roza Otunbayeva ile Sooronbay Ceenbekov katıldı.

Caparov, yayımladığı mesajda, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 7 Nisan gününün hiçbir zaman unutulmayacağını, ölenlerin sonsuza dek hatıralarda yaşayacağını belirterek ülke için barış ve refah diledi.

Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda anma programı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı da Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda "Nisan Kahramanları Unutulmayacak" başlıklı anma programı düzenledi.

Nisan olaylarında yaralananların ve ölenlerin yakınlarının katıldığı anma etkinliğinde, olayların önemini anlatan şiirler okundu, Bişkek Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği opera sanatçıları halkın sevdiği şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe katılan Ayköl Ala-Too Derneği Başkanı Jıldızbek İsakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin olaylarda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların haklarını savunmak amacıyla faaliyet gösterdiğini anlattı.

7 Nisan Halk Devrimi

Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı gösterilerin sonunda iktidar devrilmiş, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Dönemin Devlet Başkanı Kurmanbak Bakiyev, ülkeden kaçarak Belarus'a sığınmıştı.

Kurulan geçici yönetiminin başına Roza Otunbayeva getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur