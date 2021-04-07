Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 11 yıl önce güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için anma törenleri düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 11 yıl önce güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için anma törenleri düzenlendi.

Tarihe "7 Nisan Halk Devrimi" olarak geçen olaylarda yaşamını yitirenlerin kabirlerinin yer aldığı Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi ile Ala-Too Meydanı'ndaki siyah beyaz anıtın önünde düzenlenen törenlere, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov, geçici Yüksek Mahkeme Başkanı Nurgül Bakirova ve eski cumhurbaşkanları Roza Otunbayeva ile Sooronbay Ceenbekov katıldı.

Caparov, yayımladığı mesajda, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 7 Nisan gününün hiçbir zaman unutulmayacağını, ölenlerin sonsuza dek hatıralarda yaşayacağını belirterek ülke için barış ve refah diledi.

Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda anma programı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı da Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda "Nisan Kahramanları Unutulmayacak" başlıklı anma programı düzenledi.

Nisan olaylarında yaralananların ve ölenlerin yakınlarının katıldığı anma etkinliğinde, olayların önemini anlatan şiirler okundu, Bişkek Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği opera sanatçıları halkın sevdiği şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe katılan Ayköl Ala-Too Derneği Başkanı Jıldızbek İsakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin olaylarda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların haklarını savunmak amacıyla faaliyet gösterdiğini anlattı.

7 Nisan Halk Devrimi

Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı gösterilerin sonunda iktidar devrilmiş, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Dönemin Devlet Başkanı Kurmanbak Bakiyev, ülkeden kaçarak Belarus'a sığınmıştı.

Kurulan geçici yönetiminin başına Roza Otunbayeva getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Ahmet Kural Acun Ilıcalı
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan'da "7 Nisan Halk Devrimi" kurbanları anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:15:13. #1.16#
title