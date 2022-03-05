Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız Müjdeyi Verdi

Gökçe Akyıldız, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularına cevap veren Gökçe Akyıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tatlı bir heyecan yaşadığını söyledi.

Güzel oyuncu, "8 Mart'ta genç kızların yararına podyuma çıkacağım. Onun provaları için geldim. Böyle bir projede yer alacağım için çok mutluyum. Tatlı bir heyecan yaşıyorum. İlk defa podyuma çıkacağım" dedi.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız'ın ilk reklam filmi bir siyasi parti reklamıdır. 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırmıştır. Dizi 2014 yılında final yapmıştır. 29 Haziran 2015'te Atv'de yayınlanmaya başlayan ve 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 113. bölümü ile sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Son olarak Elkızı adlı dizide rol aldı.

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