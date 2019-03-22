Kiraz Belediye Başkanı Özçınar Kaza Yaptı
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, mitinge gittiği sırada meydana gelen kaza sonucu hafif şekilde yaralandı.
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, mitinge gittiği sırada meydana gelen kaza sonucu hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Avcı'nın kulladığı hafif ticari araç konvoyla Akpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitinge gittiği sırada önündeki araca çarptı.
Kazada, Avcı'nın kullandığı araçta bulunan Saliha Özçınar hafif şekilde yaralandı.
Sol ayağından yaralanan Özçınar, Kiraz Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından başka bir araçla miting alanına geçti.
Özçınar, buradaki konuşmasını ayağı bandajlı bir şekilde gerçekleştirdi.
Kaynak: AA