Kiralık araçla gelip başka aracı çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiralık araçla gelip başka aracı çaldılar

Kiralık araçla gelip başka aracı çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da kiralık araca taktıkları çalıntı plaka ile Milas ilçesinde bir ticari aracı çalan 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise halen aranıyor.

MİLAS, MUĞLA (İHA) - Muğla'da kiralık araca taktıkları çalıntı plaka ile Milas ilçesinde bir ticari aracı çalan 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise halen aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesinde park halinde bulunan 49 AAY 82 plakalı ticari araç, 25 Aralık 2021 tarihinde çalındı. Olayın ardından inceleme başlatan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri aracın, E.B. ve V.A. tarafından Bodrum'dan kiralanan araçla olay yerine gelen A.N. tarafından çalındığını tespit etti. Çalınan araca, başka bir otomobilden çalınan plakanın takılarak Milas dışına çıkarıldığının da belirlenmesinin ardından olay yerine gelinen aracı kiralayan E.B. ve V.A. Bodrum'da, A.N. ise Milas'ta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilirken, olayla ilgisi olduğu belirlenen bir kişinin de çalıntı araçla birlikte arandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kiralık araçla gelip başka aracı çaldılar

50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar kamerada

50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar kamerada

 Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

 Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title