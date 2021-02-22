Kırağı ne demek? Kırağı nasıl oluşur? Kırağı TDK anlamı nedir?

Hava sıcaklıklarının düşük olduğu dönemlerde görülen bir doğa olayı olan kırağı, vatandaşların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde kış mevsiminin başlarında görülen kırağı, oldukça hoş görüntüler ortaya çıkarabiliyor. Peki, kırağı nedir? Kırağı nasıl oluşur? Kırağı ne demek? Kırağı nasıl oluşur? Kırağı nedir? Kırağı TDK anlamı nedir?

Havasıcaklıklarının düşük olduğu dönemlerde görülen bir doğa olayı olan kırağı, vatandaşların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde kış mevsiminin başlarında görülen kırağı, oldukça hoş görüntüler ortaya çıkarabiliyor. Peki, kırağı nedir? Kırağı nasıl oluşur? Kırağı ne demek? Kırağı nasıl oluşur? Kırağı nedir? Kırağı TDK anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIRAĞI NE DEMEK?

Kırağı, atmosferik sinir tabakadaki hava partiküllerinin efektif buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait buz üstünde donmuş buhar basıncından daha alçak olması sonucu, havadaki su buharının soğuk yüzey ve/veya cisim üzerinde yoğuşarak katı feyze geçmesidir.

Kısaca kırağı zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır. Kırağının oluşabilmesi için de havanın açık ve durgun olması gerekir. Oluşum biçimi bakımından çiyden bir farkı yoktur. Meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmez.

Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde, havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde oluşan yoğuşma ürünüdür.

KIRAĞI KELİMESİ NE DEMEK? KIRAĞI KELİMESİ TDK ANLAMI

Kırağı kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre kırağı kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Su buğusunun soğuk havalarda, yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince tabaka

KIRAĞI KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sedef parçasını hemen aşağıya düşecek bir kırağı damlası gibi parlatıyordu.