Kiracı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kiracı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kiracı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kiracı konusu, özeti ve Kiracı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kiracı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kiracı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kiracı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kiracı konusu nedir, Kiracı oyuncuları kimler ve Kiracı özeti gibi konuları inceliyoruz.
KİRACI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kerim (Kemal Sunal) bir devlet memurudur. Geçim sıkıntısı çekmektedir. Evinde 3 çocuğu, karısı ve bir de kayınvalidesi ile yaşayan Kerim ev sahipleriyle dertlidir. Aylığının yarısını ev kirasına verirken, bir de ev sahibinin sürekli kira zammı istemesinden iyice bunalmıştır. Ev almak istemektedir fakat yaşadığı geçim zorluğu onu bu hayalinden muaf tutmaktadır. Sonunda ev sahibinin türlü dalaverelerine dayanamayan Kerim çareyi başka bir eve taşınmakta bulur. Bu sırada iş yerindeki Sühendan Kerim'e âşık olmuştur.KİRACI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - Kerim
Özlem Onursal - Sühendan
Nurettin Şen - Kerim'in bacanağı
Tayfun Çorağan - Hüsnü
Füsun Demirel - Perihan
Mustafa Suphi Baltacı - Tahir
Nevzat Okçugil - Kerim'in kaynanası
Uluer Süer - Hacı Bey
Baykal Kent - Müteahhitten kazık yiyen otobüsteki adam
Arap Celal - Bakkal
Renan Fosforoğlu - Rafet Bey
Adem Taşay - Hacı Bey'in oğlu MetinKİRACI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, başrollerinde Füsun Demirel ve Kemal Sunal'ın oynadığı Kiracı filmi, 1987'de İstanbul'da çekildi.