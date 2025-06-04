Kiracı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kiracı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kiracı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kiracı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kiracı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kiracı konusu, özeti ve Kiracı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kiracı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kiracı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kiracı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kiracı konusu nedir, Kiracı oyuncuları kimler ve Kiracı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİRACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kerim (Kemal Sunal) bir devlet memurudur. Geçim sıkıntısı çekmektedir. Evinde 3 çocuğu, karısı ve bir de kayınvalidesi ile yaşayan Kerim ev sahipleriyle dertlidir. Aylığının yarısını ev kirasına verirken, bir de ev sahibinin sürekli kira zammı istemesinden iyice bunalmıştır. Ev almak istemektedir fakat yaşadığı geçim zorluğu onu bu hayalinden muaf tutmaktadır. Sonunda ev sahibinin türlü dalaverelerine dayanamayan Kerim çareyi başka bir eve taşınmakta bulur. Bu sırada iş yerindeki Sühendan Kerim'e âşık olmuştur.

KİRACI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Kerim

Özlem Onursal - Sühendan

Nurettin Şen - Kerim'in bacanağı

Tayfun Çorağan - Hüsnü

Füsun Demirel - Perihan

Mustafa Suphi Baltacı - Tahir

Nevzat Okçugil - Kerim'in kaynanası

Uluer Süer - Hacı Bey

Baykal Kent - Müteahhitten kazık yiyen otobüsteki adam

Arap Celal - Bakkal

Renan Fosforoğlu - Rafet Bey

Adem Taşay - Hacı Bey'in oğlu Metin

KİRACI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, başrollerinde Füsun Demirel ve Kemal Sunal'ın oynadığı Kiracı filmi, 1987'de İstanbul'da çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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